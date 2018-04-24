Новый футбольный сезон в Украине: с двумя новичками и одним банкротом

Новый сезон пройдет по той же схеме, что и минувший – 14 команд сыграют в два круга. Между тем, еще за день до начала нового первенства не был известен полный состав участников соревнований.

Новый сезон в украинском футболе, не успев даже начаться, уже омрачен первым скандалом, одна из сторон которого готова отстаивать свою правоту в международных инстанциях. Виной всему – неспешность руководителей отечественной Премьер-лиги и ФФУ, до последнего тянувших с принятием важных решений.

Официально объявивший о своем выходе из числа участников чемпионата донецкий «Металлург» до последнего дня не был заменен кем-либо из клубов низшего дивизиона. И даже на официальном сайте УПЛ значился соперником киевского «Динамо» по матчу 1-го тура соревнований. Кроме того, в футбольных кулуарах ходили слухи о том, что испытывающая острые финансовые проблемы ужгородская «Говерла» может быть лишена лицензии и заменена покинувшим элитный дивизион по спортивному принципу мариупольским «Ильичевцем» (последнее место в итоговой турнирной таблице сезона 2014/15). Вместе с тем, сам «Ильичевец» претендовал не только на теоретически вакантное место «Говерлы», но также на место донецкого «Металлурга». А руководители мариупольского клуба грозились подать в Спортивный арбитражный суд (СAS) в швейцарской Лозанне, если команду не вернут в сильнейшую лигу страны. "Если наши законно обоснованные просьбы не будут удовлетворены, то мы будем вынуждены, согласно регламенту ФФУ, рассматривать дело в вышестоящих юридических инстанциях вплоть до Лозанны. Будем судиться с теми, кто примет решения",- заявил председатель правления ФК «Ильичевец» Сергей Бендерский.

Официальное решение от членов Исполкома Федерации футбола Украины было обнародовано лишь в четверг днем, менее чем за 29 часов до начала стартового матча нового сезона. Оно гласило, что согласно спортивному принципу и пунктам регламента проведения соревнований, «Металлург» был заменен на днепродзержинскую «Сталь», занявшую 2-е место в соревновании команд Первой лиги минувшего сезона (1-е место заняла «Александрия», также вошедшая в элитный дивизион). А вопрос о судьбе «Говерлы» и, соответственно, «Ильичевца», видимо, не поднимался вообще. В сообщении на официальном сайте ФФУ о возможности подобной рокировки не было ни слова.

Таким образом, украинский футбол, по всей видимости, ожидает новая судебная сага в швейцарской Лозанне. Сага с далеко неочевидным исходом.

Не менее острым дискуссионным вопросом летнего межсезонья, как и год назад, стал регламент нового чемпионата. Многие высказывались за отход от традиционной двухкруговой системы в пользу бельгийского или шотландского варианта. Там, после так называемого регулярного чемпионата первая шестерка проводит отдельный турнир, выясняя отношения между собой – еще по 10 матчей. Преимущества такой схемы очевидны. А, тем более, когда в чемпионате всего 14 участников, многие из которых едва сводят концы с концами и не могут на равных конкурировать с тройкой лидеров.

Однако, преимущества эти оценили не все. Большинство клубов замечать их не захотело. Уже второй год подряд позиция «Шахтера» по этому вопросу остается гласом вопиющего в пустыне. Похоже, повышение уровня конкурентности, увеличение количества принципиальных матчей и числа зрителей на трибунах никого не интересуют.

Главным трендом нынешнего межсезонья стал переход абсолютного большинства клубов на режим тотальной экономии. Конечно, переход этот состоялся намного раньше грядущего сезона, но именно сейчас он наиболее выражен. Практически все клубы сокращают зарплатную ведомость, без проблем отпускают высокооплачиваемых игроков, а также отказываются от больших покупок. И в этом можно увидеть один огромный плюс. Наконец-то уровень зарплат в нашем футболе хоть немного будет соответствовать уровню мастерства футболистов. Клубы привыкают жить по средствам, а проблема «финансового фэйр плэй» нас не беспокоит. Разумеется, это уже спровоцировало отток классных легионеров и ведет к общему понижению уровня турнира. Но таковы реалии. Мы должны оценивать себя адекватно и перестать витать в облаках.

Говоря о фаворитах нынешнего сезона стоит отметить, что появилась существенная разница в предстартовой расстановке сил. Если год назад шансы «Динамо» оценивались примерно так же, как и «Шахтера» с «Днепром», то теперь киевляне начинают турнир со статусом фаворита номер один. И дело даже не в том, что прошлый сезон увенчался для команды Реброва «золотым дублем». Гораздо важнее, что «Динамо» остается наименее проблемным клубом в нашем чемпионате.

Команда хорошо укомплектована. Вернула своего же воспитанника Морозюка из донецкого «Металлурга». Этот футболист универсален, он готов закрыть сразу несколько позиций, но больше тяготеет к правому флангу. Но самое главное, что он – динамовский воспитанник и очень хотел вернуться в родной клуб. Вернулся – и в первом же матче за Суперкубок доказал, что будет весьма полезным для своей команды. В частности, тяготеющий к атаке игрок, несмотря на номинальный статус футболиста оборонительного плана, попортил немало крови защитникам «Шахтера», оказываясь на острие атаки. Правда, реализовать свои шансы и забить хотя бы один гол уже в первой игре за «Динамо» так и не сумел. Кстати, в свете ухода Джермейна Ленса в английский «Сандерленд» (единственная, на данный момент, существенная потеря киевлян), этот переход весьма полезен для киевского клуба.

А вот к предполагаемому уходу Демьерси Мбокани клуб подготовился заранее, подписав свободного агента бразильца Мораеса. Конечно, самым болезненным ударом может стать потеря Ярмоленко. Но даже в этом случае не стоит драматизировать ситуацию. Да, это самый «раскрученный» игрок нынешнего «Динамо». Но незаменимым на поле он точно не является. Потеря такого футболиста не станет критической для команды.

В общем, в «Динамо» всё идет по накатанной. И здесь главное – не сбиться с пути. Существенной проблемой может стать совмещение матчей чемпионата с групповым турниром Лиги чемпионов. Для Сергея Реброва это – совершенно новый вызов. Ведь ЛЧ – далеко не Лига Европы, где уровень соперников на групповой стадии откровенно посредственный.

В свою очередь, донецкому «Шахтеру» в Лигу чемпионов нужно еще попасть. Учитывая имена потенциальных соперников, задача эта не из простых. Быть может, для нынешнего «Шахтера» со всеми его потерями она и вовсе непосильна. «Шахтер» этим летом потерял сразу четверых своих бразильцев. Дуглас Коста ушел в немецкую «Баварию» (продан за 25 млн. евро), Луис Адриано – в итальянский «Милан» (8 млн.), Фернандо – в итальянскую «Сампдорию» (8 млн.), и Илсиньо – в бразильский «Интернасьонал» - на правах свободного агента. Первые двое были важнейшими фигурами основного состава команды Мирчи Луческу. Скорее всего, Косту на позиции вингера заменит один из его соотечественников – Марлос или Бернард. А вот с потерей Адриано вся нагрузка в атаке ляжет на Александра Гладкого. На сегодняшний день, это единственный форвад в команде обладающий достаточным опытом. Однако, начинать большой сезон с большими задачами при наличии лишь одного форварда – очень большой риск.

Среди тех, кто пополнил состав «Шахтера», выделяется Эдуардо да Силва, бразилец, выступающий за сборную Хорватии. В свое время он очень ярко проявил себя в лондонском «Арсенале», но после тяжелейшей травмы сник и выпал из обоймы английского клуба. «Шахтер» его взял в сложнейшей ситуации, но вернуться на прежний уровень игрок так и не смог. Эдуардо выступал за «Шахтер» в 2010-14 годах, преимущественно был игроком запаса, очень эффективно выходил на замену и играл очень важную роль лидера в раздевалке. Особенно – для своих соотечественников-бразильцев. Скорее всего, такая же роль будет уготована 32-летнему ветерану и во второй приход в донецкий клуб.

Очевидно, что с нового сезона гораздо большую роль в команде начнут играть футболисты с украинским паспортом, чего не было уже много лет. То, что вратарь и игроки центра обороны команды – украинцы – повелось уже давным-давно. Однако, теперь существенно увеличилась роль Гладкого. Кроме того, Луческу будет намного больше доверять 19-летнему Виктору Коваленко, который к своим годам уже получил огромный опыт международных соревнований. Один из самых ярких молодых украинских футболистов участвовал в Юношеской лиге УЕФА, чемпионате мира (U-20) в Новой Зеландии, чемпионате Европы (U-19) в Греции… Кстати, в свежем матче за Суперкубок именно Коваленко отдал великолепный пас на Бернарда, которому оставалось только подставить ногу и закатить гол в пустые ворота «Динамо».

Впрочем, приобретения вряд ли смогут сполна покрыть потери «Шахтера». И сможет ли донецкая команда на равных конкурировать с «Динамо» на внутренней арене - очень большой вопрос. Хотя первый матч сезона – за Суперкубок – показал наличие потенциала и здоровой спортивной злости у «черно-оранжевого» коллектива. «Динамо» под управлением Реброва впервые проиграло горнякам. Причем, проиграло, что называется, вчистую.

Наконец, третьим «грандом» отечественного футбола, особенно, в свете достижений прошлого сезона, является днепропетровский «Днепр». После еврокубкового триумфа сезона 2014/15 теперь от команды ждут многого. Однако…

Каким будет «Днепр» без Коноплянки? Вопрос довольно занимательный. Но еще более интересно узнать – каким будет Коноплянка без «Днепра». Уже давненько наши футболисты не выступали в топ-чемпионатах, к тому же, и в отношении Коноплянки, и в отношении Ярмоленко, «пиар» порой шел впереди реальных достижений. Теперь же мы получили возможность объективно оценить уровень игрока, за которым следила вся Европа.

Продав лидера, днепропетровский клуб, в свою очередь, форсировать трансферный рынок пока не спешит. Что не преминул отметить в своем комментарии главный тренер команды Мирон Маркевич. По итогам предсезонной подготовки он констатировал: «Все, что планировали – выполнили. У меня нет особых претензий к игрокам и по самоотдаче. Для тренировок были хорошие условия, так что сбором доволен. Единственное, у нас катастрофически не хватает футболистов. Все-таки я надеюсь, что мы пополним состав».

Днепропетровский клуб зачастую слишком рационально подходит к вопросу приобретения того или иного футболиста, а излишняя экономия в этом вопросе весьма некстати. Для того, чтобы продолжать удивлять футбольную Европу своими достижениями, команде просто необходима «новая кровь». И у руководства «Днепра» еще есть время для того, чтобы удивить Старый Свет не только результатами в еврокубке, но и приобретениями на трансферном рынке. Иначе, мы можем лишиться большой тройки, а украинский футбол вновь превратится в банальное противостояние Киева и Донецка.

Остальные клубы ничем не удивили в летнее межсезонье. И надеяться на то, что большая тройка может превратиться в четверку или пятерку – оснований нет. Ни одесский «Черноморец», ни харьковский «Металлист», ни кто-либо другой не совершали заметных трансферов. А единственное чем запомнились коллективы находящиеся за пределами тройки – так это активным участием в скандале с определением команд-участниц турнира. Впрочем, авторитета украинскому футболу он явно не добавит.

Кирилл Стадниченко