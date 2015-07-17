"Ворскла" и "Заря" узнали соперников по квалификационному раунду Лиги Европы
14:27, 17 июля 2015Спорт
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Цюрихе завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в ходе которой определились потенциальные соперники украинских "Ворсклы" и "Зари".
uefa.com
Обе команды проведут ответные матчи на территории Украины, сообщает официальный сайт УЕФА.
Луганская "Заря", скорее всего сразится с бельгийским "Шарлеруа", который накануне в первом матче второго раунда отборочного турнира разгромил израильский "Бейтар" (Иерусалим) со счетом 5:1. Ответный матч в Израиле состоится 23 июля.
А вот соперник "Ворсклы" станет известен спустя неделю. Им будет победитель пары "Дачия" (Молдова) - "Жилина" (Словакия). Первый матч в Кишиневе выиграли словаки со счетом 2:1.
Матчи третьего квалификационного раунда состоятся 30 июля и 6 августа.
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