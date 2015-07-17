"Ворскла" и "Заря" узнали соперников по квалификационному раунду Лиги Европы

Обе команды проведут ответные матчи на территории Украины, сообщает официальный сайт УЕФА.

Луганская "Заря", скорее всего сразится с бельгийским "Шарлеруа", который накануне в первом матче второго раунда отборочного турнира разгромил израильский "Бейтар" (Иерусалим) со счетом 5:1. Ответный матч в Израиле состоится 23 июля.

А вот соперник "Ворсклы" станет известен спустя неделю. Им будет победитель пары "Дачия" (Молдова) - "Жилина" (Словакия). Первый матч в Кишиневе выиграли словаки со счетом 2:1.

Матчи третьего квалификационного раунда состоятся 30 июля и 6 августа.