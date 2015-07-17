"Шахтер" сыграет с "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов УЕФА

Ответная и решающая игра пройдет в Украине.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в которой участвовал вице-чемпион Украины сезона 2014/15 донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт УЕФА. Соперником нашей команды стал турецкий "Фенербахче" из Стамбула. Матчи этой стадии соревнований пройдут 28/29 июля и 4/5 августа. Согласно жребию, первый матч пройдет в Стамбуле, ответный - на территории Украины.

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