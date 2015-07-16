Кличко определился с первым спарринг-партнером для подготовки к бою с непобедимым Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Владимир Кличко определился с первым спарринг-партнером, который будет помогать ему готовиться к бою с Тайсоном Фьюри.

Как сообщает Sport-express со ссылкой на Boxingscene, им стал Адриан Гранат, одержавший 7 (6 нокаутом) побед в 7-ми поединках на профессиональном ринге.

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Отметим, что рост боксера составляет 2,02 метра, что на четыре сантиметра меньше соперника украинца (2,06).

Напомним, что поединок Кличко с Фьюри состоится 24 октября в Дюссельдорфе (Германия).