Определился соперник киевского «Динамо» в Лиге чемпионов

В среду состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, которые определили всех участников в парах 2-й квалификации.

Киевское «Динамо», которое стартует в Лиге именно с этого этапа, получило в соперники латвийский клуб «Металлургс» (Лиепая), который по сумме двух матчей в 1-oм квалификационном раунде одержал верх над казахстанским «Актобе». Первая встреча этих команд в Латвии завершилась минимальной победой хозяев - 1:0, а в Казахстане «Актобе» и «Металлургс» сыграли вничью - 1:1.

Таким образом, лиепайцы вышли в следующий раунд, где им придется сражаться именно с киевским «Динамо». Первый матч этих команд пройдет 25/26 июля в Лиепае, а ответный - 1/2 августа в Киеве.

Обком со сылкой на «Динамо» (Киев) от Шурика