Швейцария выдала США первого из обвиняемых в коррупции чиновников ФИФА
13:41, 16 июля 2015Спорт
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Швейцария экстрадировала в США чиновника ФИФА, задержанного по делу о коррупции.
nbcnews.com
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на швейцарских чиновников.
Управление по делам юстиции Швейцарии не назвало имя экстрадированного, но на прошлой неделе осведомленный источник сообщил агентству, что Джеффри Уэбб, бывший вице-президент ФИФА и президент КОНКАКАФ (Федерация футбола Северной и Центральной Америки), согласился быть экстрадированным в США.
Читайте такжеФИФА не дала разрешение комиссии Сената США на допрос Блаттера"Первый из семи чиновников США, задержанных в Швейцарии, был экстрадирован в США 15 июля", - сообщили в управлении юстиции.
Согласно сообщению, задержанного сопровождал эксорт из трех американских полицейских.
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