Джермейн Ленс перешел в английский "Сандерленд"

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Динамо».

За два сезона выступлений в киевском «Динамо» Ленс вместе с командой стал чемпионом Украины и дважды обладателем Кубка Украины. В чемпионате Украины нападающий провел 49 матчей, забил 10 мячей, в Кубке Украины -10 матчей, 1 гол, в еврокубках 19 матчей, 5 голов.

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Соглашение 27-летнего голландца с "черными котами" рассчитано на четыре года, добавляет UA-Футбол. Сумма трансфера не разглашается.

Ранее УНИАН сообщал, что главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров вошел в ТОП-50 лучших тренеров мира - 2015 по версии авторитетного английского издания FourFourTwo.