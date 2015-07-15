Фенербахче - Днепр. Прямая трансляция

Матч состоится в 21:00 на стадионе "Шюкрю Сарачоглу".

Начнут спарринг команды в 21:00, а сразу же после матча «Днепр» полетит домой.

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Напомним, что в составе самого богатого клуба турецкой Суперлиги выступают «звездные» Робин ван Перси и Нани.

Трансляцию матча можно посмотреть на официальном YouTube канале "Днепра".