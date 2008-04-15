У Луценко назвали отпетых хулиганов среди фанатов

Министерство внутренних дел Украины призывает Федерацию футбола Украины и руководство клубов и стадионов разработать изменения в нормативно-правовые акты для обеспечения порядка на стадионах при проведении футбольных матчей.

Об этом говорится в обращении МВД, размещенном на официальном веб-сайте ведомства.

Как отмечается в документе, министерство обеспокоено негативными тенденциями роста агрессивности футбольных болельщиков, фактами неповиновения работникам милиции в ходе прекращения противоправных действий и отсутствием надлежащей реакции по предупреждению подобных случаев со стороны организаторов футбольных матчей.

В МВД напоминают, что работниками органов внутренних дел обеспечивается охрана общественного порядка во время проведения футбольных матчей в соответствии с требованиями Закона Украины „О милиции” и постановления Кабинета Министров Украины от 29 июня 2004 г. № 823 „Об утверждении Порядка обеспечения общественного порядка и безопасности во время проведения футбольных матчей”.

Однако эти вопросы касаются не только работников милиции, а в первую очередь организаторов футбольных матчей, владельцев (арендаторов) стадионов и местных органов исполнительной власти.

К сожалению, сегодня, говорится в обращении, указанными участниками процесса обеспечения правопорядка не в полной мере выполняются требования вышеназванного постановления правительства.

А потому работникам милиции приходится брать эти функции на себя, что несвойственно для полицейских европейских государств.

В связи с чем и в контексте подготовки к "Евро-2012" МВД считает, что Федерации футбола и ее коллективным членам необходимо безотлагательно решать вопрос относительно разработки новых, внесении изменений и дополнений к действующим нормативно-правовым актам относительно четкого определения функциональных полномочий стюардов, волонтеров и работников службы безопасности футбольных клубов, а также их специальной подготовки. Со своей стороны милиция готова оказывать необходимую помощь в их обучении, подготовке, взаимодействовать при обеспечении правопорядка и оперативно реагировать при грубых нарушениях общественного порядка созданными соответствующими резервами правоохранительных органов.

"Только совместными усилиями возможно недопущение правонарушений на стадионах и создание условий для праздничного и приятного просмотра футбольных матчей болельщиками", - отмечается в обращении.

По данным МВД, сегодня в Украине наиболее проблемными фанклубами, которые часто допускают грубые нарушения общественного порядка и совершают хулиганские действия во время футбольных матчей, являются: „Динамо” (Киев); „Днепр” (Днепропетровск); „Карпаты” (Львов); „Черноморец” (Одесса).