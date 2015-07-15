Британец Фьюри пообещал завершить карьеру, если не победит "старика" Кличко

Тайсон Фьюри (24-0, 18 КО) и обладатель титулов IBF, WBA, WBО, IBO и журнала "The Ring Magazine" Владимир Кличко (64-3, 53 КО) проведут поединок 24 октября в немецком Дюссельдорфе. Стороны сумели договориться об условиях боя до начала промоутерских торгов, сообщает ZN.UA.

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Теперь британский претендент ведет словесную кампанию в СМИ, нагнетая интерес к событию среди болельщиков. На этот раз Фьюри написал в "Твиттере", что намерен побить чемпиона, иначе делать ему в боксе больше нечего:

"Если я не смогу побить Владимира, который в свои 39 лет уже стар по боксерским меркам, то продолжать карьеру не буду. В этом нет смысла, если я не способен побить старика".

Ранее Фьюри заявлял, что "Стальной молот" начнет ржаветь после 5-6 раундов с цыганским королем".