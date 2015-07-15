Луческу о победе в Суперкубке: это реванш после кубковой игры

Луческу остался доволен поддержкой публики и отметил, что это был хороший матч, передает Football.ua.

"Очень хороший матч, как и все игры Шахтера с Динамо. Для нас это очень хорошая встреча в плане подготовки к началу чемпионата и квалификационному раунду Лиги чемпионов. Доволен, что выиграли и нас наконец-то после большого перерыва поддерживала публика. Это очень радует! Что же касается игры, она была равной. Наверное, мы лучше действовали в первом тайме, создали больше моментов. Динамо очень хорошо начало второй тайм, оказало большое давление на наших защитников. Было и везение в плане того, чтобы не пропустить. Хотя, наверное, и у Динамо в первом тайме можно отметить то же самое. Но мы больше заслужили победу. Наверное, это реванш после кубковой игры", - сказал Луческу.

Читайте такжеТренер "Динамо" Ребров: "Разочарование есть - в любом случае обидно проигрывать принципиальному сопернику"

Также главный тренер «Шахтера» рассказал о формате Чемпионата Украины. «Вы видите по мне, что у меня нет сумасшедшего удовлетворения от поединка. Опять же, я сожалею о том, о чем говорил неоднократно: не поменялся формат чемпионата. Таких игр могло быть намного больше. И кубковый поединок, и сегодняшний матч за Суперкубок – это наивысший уровень, который может быть в украинском футболе», - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе завершился матч за Суперкубок Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 2:0.

Судьба матча была решена в компенсированные арбитром минуты к основному времени игры.