Капитан "Шахтера" Срна: "Это очень важный трофей для нас"

Автор победного гола в ворота "Динамо" в матче за Суперкубок Украины, отметил важность победы в матче за Суперкубок Украины в эфире телеканала "Футбол 1".

В частности, Срна отметил: "Это очень важный трофей для нас! Ждали целый год, жили без больших побед. Проиграли чемпионат, парралельно проиграли кубок....Для команды - это психологический посыл на весь сезон. Будем биться за трофеи, играть только на победу на всех фронтах в новом футбольном году."

Говоря о том, кому он посвящает эту победу, капитан горняов отметил: "Победа, в первую очередь, для наших болельщиков. Победа для президента, который у нас по жизни победитель. Победа для Луческу, наш тренер ее несомненно заслужил".

Говоря о пенальти в ворота, в которых стоял полевой игрок, (Шовковский был удален с поля за "фол последней надежды"), Срна отметил: "Если честно, лучше бы Шовковский стоял в воротах. Я не знал куда Драгович будет прыгать, что будет предпринимать. Мне, как игроку, психологически легче бить пенальти профессиональному вратарю".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Динамо" в матче за Суперкубок Украины со счетом 2:0.