"Шахтер" выиграл у "Динамо" в Суперкубке Украины

В Одессе завершился матч за Суперкубок Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 2:0.

Судьба матча была решена в компенсированные арбитром минуты к основному времени игры.

На 91-й минуте Александр Шовковский сфолил на Алексе Тейшейре в штрафной, был удален с поля, а Дарио Срна легко обыграл исполнявшего роль вратаря Александра Драговича ударом с 11-метровой отметки. А спустя несколько минут Виктор Коваленко отдал отличный пас Бернарду, которому оставалось только поразить пустые ворота - 2:0.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом противостояния.

Таким образом, "!Шахтер" в 7-й раз в истории выиграл Суперкубок Украины.

Этим матчем открылся сезон 2015/16, который продолжится в пятницу-воскресенье играми 1-го тура Премьер-лиги.