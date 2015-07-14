Сборная Украины заняла 8-е место в общекомандном зачете Универсиады

На счету команды 31 награда, сообщает официальный сайт соревнований.

Отечественные спортсмены-студенты завоевали 8 золотых 17 серебряных и 6 бронзовых наград.

Лучшим в сборной Украины оказался представитель спортивной гимнастики Олег Верняев, на счету которого 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды - всего 6 медалей.

Победителем соревнований стали хозяева - сборная Южной Кореи, на счету которой 108 наград, 47-32-29. А больше всего медалей на счету команды России, которая заняла 2-е место по количеству "золота" - 34-39-49, 122 медали. Третье место у сборной Китая - 34-22-16, 72.

Также в 10-ку сильнейших вошли команды Японии, США, Франции, Италии, Ирана и Тайваня.

Универсиада проходила в Кванджу с 3 по 14 июля.