Суперкубок Украины, "Динамо" - "Шахтер" - 0:2: онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе состоится матч за Суперкубок Украины-2015, в котором сойдутся чемпион и обладатель Кубка Украины сезона 2014/2015 киевское "Динамо" и серебряный призер чемпионата, финалист Кубка донецкий "Шахтер".

"Динамо" в минувшем сезоне было безоговорочным лидером украинского футбола, не проиграв ни одной игры на внутренней арене - 20 побед при 6 ничьих в Премьер-лиге (разница мячей 65:12). В Кубке команда одержала 6 побед при 2 ничьих и разнице мячей 13:3.

В свою очередь, "Шахтер" занял в обоих турнирах итоговое 2-е место, потерпев 4 поражения в чемпионате УПЛ и проиграв в серии пенальти финального матча за Кубок.

Лучшими бомбардирами команд в минувшем сезоне стали Артем Кравец ("Динамо") и Алекс Тейшейра ("Шахтер").

Динамовцы и горняки разыграют между собой национальный Суперкубок в 12-й раз. Шесть раз сильнее был «Шахтер», в пяти поединках трофей завоевывали «бело-синие». В Одессе команды поспорят за почетный трофей в пятый раз. Трижды Южную Пальмиру триумфаторами покидали столичные футболисты и только однажды - «горняки».

На котировках букмекерских контор фаворитом в сегодняшнем матче с минимальным преимуществом считается "Динамо". На победу киевлян ставки принимаются с коэффициентом 2,38 к 1, в то время как на победу "Шахтера" - 2,81 к 1, а на ничью - 3,18 к 1.

ТВ-трансляция: ТРК Украина

Добрый вечер!

Мы начинаем новый футбольный сезон!

Стали известны стартовые составы команд:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 24. Вида, 4. Велозу, 9. Морозюк, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 10. Ярмоленко, 11. Жуниор Мораес

Запасные: 23. Рыбка, 26. Бурда, 8. Петрович Р., 19. Гармаш, 29. Буяльский, 20. Гусев О., 22. Кравец

Шахтер: 32. Каниболоцкий А., 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 28. Тайсон, 21. Гладкий

Запасные: 30. Пятов, 17. Малышев, 18. Ордец, 10. Бернард, 74. Коваленко Вик., 22. Эдуардо, 9. Дентиньо.

Суперкубок... Он никогда никому не нужен. Тренеры и игроки наперебой твердят о сугубо товарищеском характере предстоящего матча, где результат не имеет никакого значения. Но всякий раз, когда игроки "Динамо" и "Шахтера" становятся друг напротив друга - ЭТО превращается из обычной игры в сумасшедшую битву. Именно так будет и сегодня. И никак иначе.

Отпуск футбольного болельщика окончен.

Сезон начинается суперматчем "Динамо" - "Шахтер".

По предматчевым призам, вручаемым за заслуги в прошлом сезоне, счет 2:1 в пользу "Динамо". Тейшейра - лучший бомбардир, Ярмоленко - лучший игрок, Ребров - лучший тренер.

Впрочем, к сегодняшнему матчу это не имеет абсолютно никакого отношения.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Игроки "Динамо" обыгрались с Шовковским, но начать атаку киевлянам не удалось. Пас вратаря в центр поля оказался неточным, в борьбу.

2. Исмаили, в свою очередь, пытался начать атаку горняков, но также ошибся в центре поля.

4. Первое серьезное столкновение в матче. Драгович травмировался в борьбе за мяч с Гладким.

5. Исмаили опасно простреливал с фланга, но Морозюк головой откинул мяч к кромке поля. Опасность для "Динамо" миновала.

6. "Шахтер" контролирует мяч в центре поля.

7. ШОВКОВСКИЙ! Шикарный сэйв Сашо после удара головой Гладкого с убойной дистанции.

8. Еще одна попытка атаки "Шахтера", но мяч уходит за лицевую линию. Не поняли друг друга игроки в оранжево-черной форме.

9. Киевляне перехватили мяч, но держат его в центре поля, в атаку не идут.

10. Затяжная атака "Динамо" завершается тем, что мяч после аута в углу поля уходит за лицевую линию.

11. Не получилось в этом матче бурного начала. За 10 минут один по-настоящему опасный момент. Ждем бурного продолжения...

12. Двухходовка Марлос - Исмаили завершается навесом с фланга и четкой игрой в защите Морозюка. Вновь спасает защитник команду в опасной ситуации.

13. Второй раз не поняли друг друга игроки горняков и мяч спокойно прикатился к Шовковскому.

15. Первая атака "Динамо" - Вида опасно подавал на Ярмоленко, но Кучер головой выбил мяч и ликвидировал опасность у ворот своей команды.

16. Не менее опасный ответ "Шахтера" - мяч после удара Тайсона попал в голову Драговича.

17. МАРЛОС.... Бьет выше ворот после того как его вывели на удар по пустым воротам с 11 метров...

18. Срна отдавал пас на Исмаили но слишком не точно. Мяч ушел в аут, атака сорвана.

19. "Шахтер" контролирует мяч в центре поля. Небольшое затишье в игре.

20. Марлос низом несильно бьет из-за пределов штрафной. Мяч летит прямо в руки Шовковскому.

21. "Шахтер" водит мяч на половине поля "Динамо", но соперник плотно сидит в обороне.

22. Ракицкий отдавал пас на Исмаили, но ошибся - слишком сильный пас. Аут...

23. Тейшейру вывели на опасный удар, но Данило Силва умелыми действиями нейтрализует момент.

24. Ракицкий очень грубо нарушил правила на Мораесе. Опасный штрафной будет у "Динамо".

25. Велозу пробил со штрафного чуть выше ворот.

26. Ответ у "Шахтера" не получился. Защитники киевлян ндежно заблокировали все одступы к воротам.

27. Предупреждение Сидорчуку - грубая игра против Тайсона.

28. Гладкий нарушает правила в борьбе с Антунешом. Еще один опасный штрафной для "Динамо".

29. Велозу подал штрафной, а Ярмоленко принял мяч головой и... упустил его за боковую линию.

30. Антунеш спас "Динамо" после помарки Шовковского, отбившего мяч перед собой.

31. Горняки подавали штрафной с угла поля, но момент оборвался когда Степаненко нарушил правила на Шовковском - нападение на вратаря.

32. "Динамо" контролирует мяч в центре поля, в атаку не идет.

33. Ярмоленко получил повреждение и "выключился" из игры, вынудив арбитра остановить потенциально опасную атаку горняков. Дончане пытаются прессинговать судью...

35. Мораес и Степаненко сошлись в центре поля. Игрок "Шахтера" пострадал намного больше.

36. Пауза в игре. На ТВ-повторе видно, что Мораес явно не прав.

37. Кучер пробил из-за пределов штрафной - слишком неточно.

38. Морозюк неожиданно оказался на острие атаки, но пробил слабо, прямо в руки Каниболоцкому.

39. Теперь Сидорчук оказался на ударной позиции, но попал в защитника - угловой.

40. Динамовцы неудачно разыграли угловой - яч оказался в той части поля, где были только игроки в оранжевой форме.

41. Велозу пробил штрафной - чуть выше ворот.

42. Ответ "Шахтера" - комбинация Степаненко-Тайсон-Фред заканчивается грубой ошибкой последнего...

43. Вторую волну атаки горняков мастерскими действиями прервал Шовковский, четко сыгравший на выходе.

44. Мораес вновь грубо фолит - теперь против Тейшейры.

45. Судья добавил 3 минуты к основному времени тайма.

45+1. Спокойно команды доигрывают тайм, не рискуют.

45+2. Угловой опасно разыграли горняки, но Кучер не смог обыграть защитника "Динамо" у лицевой линии.

45+3. После розыгрыша очередного углового Исмаили пробил выше ворот.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН

Достаточно живой и с большим количеством моментов получается игра. Но, чувствуется, что команды еще очень далеки от своей идеальной формы. Первый матч сезона подразумевает большое количество брака в исполнении игроков с такими именами, что порою кажется - они просто не могут совершать такие ошибки.

Большее количество ошибок совершают горняки, у которых больше моментов. Ведь ни одного из них они так и не реализовали. Впрочем, киевляне в этом плане нисколько не опережают соперника.

Ожидая начало второго тайма стоит надеяться на большую эффективность команд в атаке. И тогда матч запомнится не только своим сумасшедшим накалом стратсей (а игра очень сильно "бурлит"), но и тем, чего также все с нетерпением ждут - голами.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Киевляне разыграли мяч в центре поля и попытались провести атаку. Но, Велозу проиграл борьбу Кучеру.

47. Драгович сфолил на Кучере и сам же получил травму в борьбе.

48. Исмаили совершил опаснейший проход в штрафную "Динамо", но не смог отдать точный пас на партнера по команде.

49. В ответной атаке киевлян Рыбалка пытался верхом навесить в штрафную соперника, но мяч улетел за пределы поля. Слишким сильно и слишком неточно.

50. ЯРМОЛЕНКО!!!! Шикарный удар с острого угла, но чуть-чуть не докрутил. Мяч попал в штангу.

51. МОРАЕС!!!!! Упускает реальнейший момент находясь с мячом в считанных метрах от ворот. Проиграл силовую борьбу защитникам. Второй подряд момент для "Динамо".

52. И еще один опаснейший навес с угла поля у киевлян. На сей раз, опытнейший Кучер нейтрализовал момент выбив мяч к углу поля.

53. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Драговичу - грубая игра, повлекшая срыв атаки соперника.

54. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Силве - грубо нарушил правила в центре поля на Гладком.

55. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Рыбалке - грубо нарушил правила на Срне.

56. Игра и не так, чтобы уж очень грубая. Похоже, судья просто разошелся.

57. Фред с дальней дистанции опасно пробивал по воротам "Динамо" - Шовковский в эффектном падении дотянулся до мяча. Перевел на угловой.

58. Силва грубо фолит на Гладком - обходится без предупреждения. Читай - удаления.

59. Тайсон опасно навесил с угла поля в штрафную "Динамо" - Силва головой выбил мяч и разрядил обстановку.

60. В следующей атаке горняков Марлос обострял ситуацию на поле - вновь Силва выбил мяч.

61. "Динамо" контролирует мяч на своей половине поля. Небольшая передышка у команд.

62. Удар Срны из-за пределов штрафной - чуть мимо ворот.

63. Замена в "Шахтере" - вместо Тайсона вышел Бернард.

64. Горняки попытались провести атаку, но Силва вновь надежен в обороне киевлян.

66. Срна обыграл Виду и с угла поля простреливал в штрафную, но вновь на высоте Силва. В который раз в сегодняшнем матче.

67. Замена в "Динамо" - Гусев вместо Морозюка.

68. Драгович пытался начать атаку "Динамо" пасом из глубины поля, но мяч прилетел к защитникам горняков. По-прежнему много брака в игре.

69. Предупреждение Фреду - очень грубо сыграл против Велозу.

70. "Динамо" катает мяч в центре поля и никак не может начать атаку. Очень лотно прессингуют соперника горняки.

71. Каниболоцкий ошибся после удара Ярмоленко, но настырный Мораес чуть не успел к мячу на добивание. Очень опасный момент у киевлян.

72. Ярмоленко подал на Мораеса но первым на мяче оказался Кучер, отправивший его за пределы поля - угловой.

73. Стандарт подал Велозу - неточно. Горняки выбили мяч.

74 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Виде - очень грубо сыграл в подкате против Бернарда.

75. В случае ничейного результата, согласно регламенту матча за Суперкубок, дополнительного времени не предусмотрено. Сразу будет серия пенальти.

76. МОРАЕС!!!!! Шикарный момент получился у бразильца после паса Виды, но он попал в перекладину!

77. Замена в "Шахтере" - Дентиньо вместо Марлоса.

78. Замена в "Динамо" - вместо Мораеса вышел Кравец.

79. Гусев очень опасно подал угловой, но после серии рикошетов Тейшейра сумел выбить мяч в аут.

80. Вторая волна атаки "Динамо" заканчивается тем, что Ярмоленко потерял мяч в борьбе у кромки поля.

81. Травму на ровном месте в центре поля получает Степаненко. Обидно...

82. Замена в "Динамо" - Гармаш вместо Сидорчука.

83. Степаненко вернулся на поле. Вроде, обошлось без серьезных последствий.

84. Кравец загубил атаку "Динамо", упустив в последний момент мяч за лицевую линию.

85. Опасная атака "Шахтера" завершилась ошибкой Бернарда - подача с фланга прямо на голову защитника "Динамо".

86. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тейшейре - грубая игра против Ямоленко.

87. Замена в "Шахтере" - вместо Фреда вышле Коваленко.

88. Все, лимит на замены в этой игре уже исчерпан.

89. Ярмоленко навешивал в штрафную с угла поля - сильно и неточно.

90. ПЕНАЛЬТИ - Шовковский сбил Тейшейру. Шовковский удален с поля - красная карточка.

90+1. Драгович - в воротах. Вместо Шовковского.

90+2. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! СРНА!!!! 0:1!

90+3. У "Динамо" еще есть время. Судья добавил 5 минут к основному времени игры.

90+4. ПРЕДУРЕЖДЕНИЕ получает Кравец - грубая игра.

90+5. ГООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! БЕРНАРД!!! 0:2!

90+5. Коваленко отдал шикарный пас на бразильца, которому оставалось только поразить пустые ворота "Динамо". Гол с игры - как давно такого не было в противостоянии двух команд.

90+6. УДАЛЕНИЕ РЫБАЛКИ - вторая желтая карточка. "Динамо" остается вдевятером. Второе удаление в игре. Как же без этого в таком-то матче...

МАТЧ ОКОНЧЕН!

"Шахтер" - обладатель Суперкубка Украины!

Спасибо за внимание!

До свидания!