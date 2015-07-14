Участие пяти горняков в матче за Суперкубок против "Динамо" под вопросом

Игра состоится сегодня в 21:00, сообщает ТСН.

У "горняков" повреждения имеют Феррейра и Кривцов. Последний выбыл из строя на один месяц, но несмотря на это, футболисты полетели в Одессу "туристами", пишет издание.

Не полетел на матч Веллингтон Нем - он пропустит два месяца из-за травмы паховых колец.

Читайте также"Динамо" - "Шахтер": статистика перед финалом КУПод вопросом участие в игре Тайсона и Бернарда. Последний получил повреждение накануне на тренировке.

У "Динамо" проблемы со здоровьем испытывали защитники Домагой Вида и Евгений Хачериди. По словам врачей, оба готовы выйти на поле. Впрочем, сам Хачериди говорит, что вряд ли сможет провести на поле все 90 минут.

Напомним, в летнее межсезонье "Шахтер" продал трех лидеров: Луиса Адриано, Дугласа Косту и Фернандо. Кроме того, закончился контракт у Илсиньо.