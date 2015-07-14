РФС официально уведомил Капелло об отставке

Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о расторжении контракта с главным тренером национальной сборной Фабио Капелло по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте организации.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на РФС.

"Российский футбольный союз и главный тренер национальной сборной России Фабио Капелло достигли соглашения о прекращении трудового договора по соглашению сторон", — говорится в сообщении.

ФС объявил, что "искренне благодарит Фабио Капелло за проделанную работу на посту главного тренера и желает ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности". "Фабио Капелло, в свою очередь, благодарен РФС за помощь и поддержку, которую он ощущал на протяжении всех лет работы. Он также благодарен игрокам за совместную работу, а болельщикам — за искреннюю поддержку сборной", — гласит текст коммюнике.

Согласно информации "Р-Спорт", сумма компенсации итальянцу составит около 930 миллионов рублей (15 миллионов евро).

"Вопрос отставки Капелло решен положительно, сумма компенсации составит около 15 миллионов евро по официальному курсу в рублях, на сегодня это около 930 миллионов", — сообщил собеседник агентства.

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Капелло возглавлял российскую сборную с 2012 года. Контракт с итальянцем был перезаключен в январе 2014-го, при этом зарплата специалиста возросла до семи миллионов евро в год. Кроме того, РФС обязался предоставить тренеру многочисленные бонусы.