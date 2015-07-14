Ребров попал в Топ-50 лучших тренеров мира

Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров вошел в ТОП-50 лучших тренеров мира - 2015 по версии авторитетного английского издания FourFourTwo, сообщает Новое время.

Наставник киевлян занял 33 место. Издание подчеркнуло, что не имеющему тренерского опыта Реброву удалось завоевать Кубок Украины после долгих лет без трофеев, а в следующем сезоне сделать дубль: привести команду к чемпионству и в украинской Премьер-лиге, и в Кубке.

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"Ребров уходит своими корнями в славные традиции великого Валерия Лобановского, но не просто следует его философии. Он разрабатывает свои идеи в рамках стандартной схемы 4-2-3-1, превращая команду в гораздо более тесно спаянное единое целое, чем это было прежде. Для тренера-новичка, он был дико успешным", - отмечает издание.

Ребров в рейтинге опередил главного тренера сборной Италии Антонио Конте (34 место) и наставника Манчестер Сити Мануэля Пеллегрини (35).

На одну позицию киевлянина опередил главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске.

Кто занял первое место в рейтинге лучших тренеров, пока неизвестно, так как FourFourTwo публикует его частями.