ФИФА не дала разрешение комиссии Сената США на допрос Блаттера

Об этом во вторник, 14 июля, сообщил представитель сенатора Джерри Морана Гарретт Тернер. Его слова цитирует Reuters, пишет Лента.ру.

«Мы обратилась в ФИФА, чтобы изучить возможность дачи господином Блаттером свидетельских показаний, но организация отказалась», — сказал Тернер.

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Он не сообщил причины или основания, которыми мотивирован отказ спортивных функционеров.

Как известно, Блаттер возглавляет ФИФА с 1998 года, 29 мая был переизбран на пятый срок. Избрание проходило на фоне коррупционного скандала, в результате которого ряд высокопоставленных чиновников организации был арестован.

Расследование фактов коррупции взяла на себя американская юстиция. В рамках разбирательства предполагались слушания в сенатской комиссии по защите прав потребителей.

2 июня Блаттер объявил об уходе со своего поста и попросил исполнительный комитет ФИФА собрать внеочередной конгресс, чтобы выбрать преемника. До выборов нового председателя организации его обязанности выполняет прежний.