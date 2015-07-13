Универсиада: Украина за день соревнований завоевала два золота, два серебра и бронзу
В групповых упражнениях с булавами и обручами украинки показали чемпионский результат - 16.150, завоевав золото.
На Универсиаде в Корее сборная Украина завоевала серебро в упражнениях с лентами с результатом 16.225.
Об этом сообщает Champion.
Отметим, что первое место завоевали россиянки - 16.550, бронза у сборной Финляндии - 15.650.
Также украинка Анна Ризатдинова показала второй результат в упражнениях с мячом, а затем выиграла золото в соревнованиях с булавой и бронзовую награду в упражнениях с лентой с результатом 17.750.
Золотую награду в упражнениях с лентой завоевала представительница Беларуси Мелитина Статюта, серебро у кореянки Йон Джа Сон.
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Добавим, что другая представительница Украины Виктория Мазур показала шестой результат - 16.550.
В групповых упражнениях с булавами и обручами украинки показали чемпионский результат - 16.150, завоевав золото.
Отметим, что серебро завоевала команда Японии, бронзовая награда у России.
Таким образом, в медальном зачете Украина вернулась на восьмое место, имея в своем активе 31 награду - 8 золотых, 17 серебряных и 6 бронзовых медалей.