Универсиада: Украина за день соревнований завоевала два золота, два серебра и бронзу

На Универсиаде в Корее сборная Украина завоевала серебро в упражнениях с лентами с результатом 16.225.

Об этом сообщает Champion.

Отметим, что первое место завоевали россиянки - 16.550, бронза у сборной Финляндии - 15.650.

Также украинка Анна Ризатдинова показала второй результат в упражнениях с мячом, а затем выиграла золото в соревнованиях с булавой и бронзовую награду в упражнениях с лентой с результатом 17.750.

Золотую награду в упражнениях с лентой завоевала представительница Беларуси Мелитина Статюта, серебро у кореянки Йон Джа Сон.

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Добавим, что другая представительница Украины Виктория Мазур показала шестой результат - 16.550.

В групповых упражнениях с булавами и обручами украинки показали чемпионский результат - 16.150, завоевав золото.

Отметим, что серебро завоевала команда Японии, бронзовая награда у России.

Таким образом, в медальном зачете Украина вернулась на восьмое место, имея в своем активе 31 награду - 8 золотых, 17 серебряных и 6 бронзовых медалей.