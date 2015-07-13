Тренер "Динамо": Ярмоленко хочет уйти достойно, не в качестве свободного агента

Главный тренер киевского"Динамо" Сергей Ребров считает, что Андрей Ярмоленко не покинет команду свободным агентом, сообщает Champion.

"Незаменимых футболистов нет. Я абсолютно нормально общаюсь с Андреем, и я рад, что у меня в команде есть такой футболист, который понимает, что такое Динамо Киев, и дорожит этим клубом. Я всегда говорил, и могу еще раз повторить: дальнейшее будущее Андрея решает только он сам и президент клуба. Если он решит остаться, я буду этому очень рад", - заявил Ребров.

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Он выразил уверенность, что каждый тренер хочет, чтобы у него в команде был подобный игрок.

"Что будет дальше. Я разговаривал с Андреем на эту тему много раз. У него есть желание уйти достойно, не в качестве свободного агента, а отдать что-то своему клубу, который его воспитал, который ему помог, и тем людям, с которыми он работал. Я уверен, что это правильная позиция, уверен, что президент клуба и Андрей найдут общее решение", - резюмировал Ребров.