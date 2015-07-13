Коноплянка пока что не может начать тренировки в "Севилье" из-за проблем с визой

"Прибытие Коноплянки откладывается из-за проблем с получением рабочей визы. Это чисто бюрократическая проблема, ведь получить рабочую визу не очень легко, - цитирует спортивного директора "Севильи" Рамона Мончи официальный сайт андалузского клуба, - Мы работаем в этом направлении, это займет немного времени. Мы не переживаем по этому поводу и рассчитываем, что на этой неделе он присоединится к команде", передает ZN.UA.

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Напомним, 9 июля Евгений Коноплянка поставил подпись под четырехлетним соглашением с "Севильей" после того, как "Днепр" согласился отпустить игрока немного раньше окончания контракта. Дебютировать в составе своего нового клуба украинец может 11 августа в матче за Суперкубок УЕФА против "Барселоны".

Добавим, что сегодня, 13 июля, украинский полузащитник завел официальный аккаунт в "Твиттере" и уже поприветствовал своих болельщиков.