Следующим соперником Усика станет южноафриканский "Ураган"

Следующим соперником Интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO Алекcандра Усика станет южноафриканский боксер Джонни Мюллер (19-4-2, 13 КО).

Об этом сообщает ZN.ua.

Отмечается, что поединок состоится 22 августа в Одессе.

Интересно, что промоутер Мюллера Родни Берман не в восторге от перспективы встречи его подопечного с Усиком.

"Это бой, который мне не интересен, но менеджер Джонни Гарольд Вольфбрехт настоял на поединке. Джонни готов драться с любым, кто выйдет против него в ринг, – сообщил Берман. - Хотя многие другие убежали бы от перспективы драться с таким брутальным парнем, как Усик".

Свой последний бой Мюллер провел 6 июня, одержав победу над поляком Матеушем Мастернаком решением судей.

Эта победа должна позволить Мюллеру попасть в ТОП-10 рейтинга WBO, где Усик занимает третье место.

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На днях Усик уже начал подготовку к новому бою. В Буковеле украинец тренируется вместе с Денисом Беринчиком, который 22 августа должен дебютировать в профи.