Милиция будет неотступно пасти фанов четырех футбольных клубов Украины

Первый заместитель начальника Департамента общественной безопасности МВД Украины Владимир МАЕВСКИЙ заявляет, что провокации и хулиганские действия во время футбольных матчей не помешают милиции готовиться к обеспечению правопорядка во время проведения в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, он заявил сегодня на брифинге в Киеве: "Если кто-то думает, что этим можно сорвать подготовку к Евро-2012 или можно продолжать проводить такие хулиганские действия, то он ошибается, потому что у нас в органах внутренних дел есть достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить правопорядок".

В.МАЕВСКИЙ подчеркнул, что в рамках подготовки к обеспечению правопорядка во время Евро-2012 милиция инициирует ряд изменений в законодательство, в частности, более жесткую ответственность за хулиганство во время футбольных матчей.

Вместе с тем, по его словам, в первую очередь беспокоиться о поведении болельщиков во время матчей должны сами организаторы, а пропускной режим на стадионы должны осуществлять сотрудники службы безопасности клубов. "Вся Европа так давно работает. Давайте перейдем и мы", - сказал он и подчеркнул, что "милиция готова быть в резерве и в таких случаях соответственно реагировать".

В.МАЕВСКИЙ отметил, что в настоящее время создаются резервы милиции, которые будут находиться на каждом матче.

Говоря о футбольных болельщиках, которые вызывают опасения своим поведением, В.МАЕВСКИЙ назвал болельщиков клубов "Динамо", "Карпаты", "Днепр" и "Черноморец". "Давайте будем вместе ими управлять", - предложил он, заверив, что в случае возникновения правонарушений и инцидентов милиция "будет действовать в рамках закона, но жестко".

В.МАЕВСКИЙ надеется, что до проведения Евро-2012 будет принят ряд изменений в законодательство, которые, в частности, будут предусматривать уголовную ответственность за пронос файеров на стадион.

По его словам, сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект о внесении изменений в Административный и Уголовный кодексы. В частности, речь идет о том, чтобы через суд запрещать посещать футбольные матчи тем, кто дважды во время матчей привлекался к администативной ответственности за правонарушения.

В.МАЕВСКИЙ также высказался за необходимость запрета продажи алкогольных напитков вблизи стадионов.

Кроме того, по словам В.МАЕВСКОГО, учитывая инцидент 20 апреля на стадионе в Ахтырке милиция заверяет, что примет все меры для того, чтобы обеспечить правопорядок во время предстоящих футбольных матчей 25 и 26 апреля, а также предупреждает об ответственности за правонарушения.