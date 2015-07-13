Сборная Украины по футболу U-19 сыграла в ничью с командой Австрии

Украинская сборная по футболу U-19 на Чемпионате Европы в третьей игре группового этапа финальной части сыграла в ничью с командой Австрии, матч закончился со счетом 2:2.

На 14 минуте открыл счет нападающий сборной Украины Александр Зубков. Впоследствии, игрок сборной Австрии Марко Квасина на 47 минуте сравнял счет. Однако, на 63 Валерий Лучкевич вывел сборную Украины вперед. Финальную точку в матче поставил все тот же Марко Квасина, сравняв счет на 87 минуте игры.

Всего за матч команда Украины нанесла 15 ударов в сторону ворот. Из них в створ ворот украинцы попали 4 раза. Австрийцы нанесли 11 ударов, 5 из которых попали в створ.

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Подопечные Александра Головко подали 3 угловых, и попали в 6 офсайдов, против 6 угловых и 2 офсайдов у молодежной сборной Австрии.

Главный арбитр матча, Тамас Богнар из Венгрии, показал игрокам сборной Украины 2 желтые карточки и ни одной желтой - австрийцам.

Таким образом, по итогам трех игр сборная Украины находится на последнем месте группы А, заработав 1 очко. Первую строчку занимают французы с 9 очками, далее идут греки (4 очка) и австрийцы (2 очка).

Ранее УНИАН сообщал, что украинская сборная по футболу U-19 в стартовой встрече финальной части молодежного Чемпионата Европы 2015 проиграла хозяевам турнира, команде Греции со счетом 2:0.