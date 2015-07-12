Джокович выиграл третий Уимблдон в своей карьере
18:48, 12 июля 2015Спорт
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Серб Новак Джокович в третий раз стал победителем Уимблдона, обыграв в четырех сетах швейцарца Роджера Федерера.
REUTERS
У 28-летнего Джоковича это девятый титул победителя турниров "Большого шлема", сообщает русская служба Би-Би-Си.
Многие прочили победу в этом году семикратному чемпиону Уимблдона 33-летнему Федереру, однако в финальном матче Джокович продемонстрировал явное преимущество.
Читайте такжеУильямс стала шестикратной чемпионкой Уимблдона Как и предсказывали эксперты, поединок проходил в напряженной борьбе.
Если бы Федереру удалось выиграть, он стал бы первым в мире восьмикратным чемпионом Уимблдона, а также самым старым победителем турнира – ему 33 года.
В субботу в финале Уимблдонского теннисного турнира среди женщин американка Серена Уильямс победила испанскую теннисистку Гарбину Мугурусу.
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