Джокович выиграл третий Уимблдон в своей карьере

У 28-летнего Джоковича это девятый титул победителя турниров "Большого шлема", сообщает русская служба Би-Би-Си.

Многие прочили победу в этом году семикратному чемпиону Уимблдона 33-летнему Федереру, однако в финальном матче Джокович продемонстрировал явное преимущество.

Читайте такжеУильямс стала шестикратной чемпионкой Уимблдона Как и предсказывали эксперты, поединок проходил в напряженной борьбе.

Если бы Федереру удалось выиграть, он стал бы первым в мире восьмикратным чемпионом Уимблдона, а также самым старым победителем турнира – ему 33 года.

В субботу в финале Уимблдонского теннисного турнира среди женщин американка Серена Уильямс победила испанскую теннисистку Гарбину Мугурусу.