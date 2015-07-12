Уильямс стала шестикратной чемпионкой Уимблдона

33-летняя американка Серена Уильямс стала победительницей Вимблдона-2015. В финальном поединке первая ракетка мира победила 21-летнюю испанку Гарбин Мугурусу - 6:4, 6:4, передает prosport-ru.tsn.ua. За 1 час 22 минуты американка сделала 4 брейка и 12 эйсов при 8 ошибках на подаче. Гарбин Магруса отметилась тремя брейками и тремя подачами навылет, допустив две двойные ошибки.

Читайте такжеВ финале Уимблдона сойдутся Уильямс и Мугуруза"Совсем не чувствую возраста и в жизни считаю себя еще совсем молодой. Благодаря современным технологиям и тем людям, которые нас обслуживают, жизни спортсменов и карьеры длятся дольше. Есть ли у меня некий чемпионский секрет? Трудно сказать. Знаю только, что обычно во время игры я пою про себя какую-то песню. И когда вдруг перестаю это делать, сразу начинаю проигрывать", - рассказала Серена Уильямс после своего триумфа.

Для Серены это третий в сезоне титул на турнирах "Большого шлема". Уильямс-младшая победила россиянку Марию Шарапову в финале Australian Open-2015 (6:3, 7:6(7:5)). А на Ролан Гаррос обыграла чешку Луцие Шафарову (6:3, 6:7(2:7),6:2). В общем для Уильямс это 21-й в карьере титул на турнирах "Большого шлема" и 6-й на Уимблдоне.

За свою победу она получит 1,88 млн фунт стерлингов призовых и 2000 рейтинговых очков.

Для того, чтобы заполучить сезонный "Большой Шлем" Серене осталось выиграть US Open. А триумф на родине позволит Уильямс догнать легендарную Штеффи Граф по количеству выигранных "мэйджоров" в Открытой эре - 22 трофея.