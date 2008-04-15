Матч с Уиганом ставит крест на чемпионских амбициях Челси

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси не сумел обыграть на своём поле Уиган, занимающий 15 строчку в турнирной таблице. Таким образом, за четыре тура до окончания чемпионата "аристократы" отстают от лидера Манчестер Юнайтед на пять очков.

Англия. Премьер-лига

34 тур

Челси - Уиган 1:1

Голы: Эссьен 56 - Хески 90+2

Челси: Чех, Терри, Бридж, Алекс, Малуда (Д. Коул 46), Эссьен, Беллети, Микел (Шевченко 90+3), Баллак, Анелька, Калу.

Уиган: Кирклэнд, Мельхиот, Тейлор (Кинг 81), Бойс, Шарнер, Паласиос, Килбейн, Скоко (Кумас 57), Хески, Бент (Сибьерски 66), Валенсия.