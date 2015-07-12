Вратарь Икер Касильяс покидает "Реал"

Контракт 34-летнего испанца рассчитан на два года. Ранее сообщалось, что его зарплата в "Порту" составит 6,5 млн евро в год, передает Би-би-си.

Читайте такжеКоноплянка официально стал игроком "Севильи"В субботу футболист побывал на базе "Реала", где попрощался с партнерами по команде и собрал личные вещи.

В составе "Реала" Касильяс трижды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Испании и дважды побеждал в национальном кубке.

В 2008, 2009, 2010 и 2012 годах он признавался лучшим голкипером года. Его место в воротах команды "Реал" займет испанец Давид де Хеа, до этого игравший в "Манчестер Юнайтед".