Украинки выиграли две серебряные медали на молодежном чемпионате Европы
23:58, 11 июля 2015Спорт
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Вторые места заняли бегунка и метательница копья.
Сейчас проходит молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике / ZN.UA
В третий день молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике копилка сборной Украины пополнилась двумя серебряными медалями - Анастасии Ткачук и Екатерины Дерун.
Об этом сообщает Сhampion со ссылкой на пресс-релиз ФЛАУ.
Ткачук финишировала второй в беге на 800 метров (2:00.43 мин.). Быстрее была только француженка Ренель Ламот (2.00,19 мин).
Дерун стала второй по метанию копья (58.60 м). Победила с рекордом чемпионатов немка Кристин Гуссонг (65,60 м).
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