Украинки выиграли две серебряные медали на молодежном чемпионате Европы

В третий день молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике копилка сборной Украины пополнилась двумя серебряными медалями - Анастасии Ткачук и Екатерины Дерун.

Об этом сообщает Сhampion со ссылкой на пресс-релиз ФЛАУ.

Ткачук финишировала второй в беге на 800 метров (2:00.43 мин.). Быстрее была только француженка Ренель Ламот (2.00,19 мин).

Дерун стала второй по метанию копья (58.60 м). Победила с рекордом чемпионатов немка Кристин Гуссонг (65,60 м).

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