Харьковский футбольный клуб "Металлист" заявляет о задержании его генерального директора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении ФК, обнародованном сегодня, 11 июля, на официальном сайте клуба.

По информации клуба, сотрудники милиции задержали Згонника вчера, 10 июля, не предоставив ему права встретиться с адвокатом.

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"10 июля 2015 года сотрудники следственного управления ГУМВД Украины в Харьковской области без санкции суда вторглись на северную трибуну стадиона "Металлист", где расположен офис футбольного клуба и без оснований задержали генерального директора клуба, при этом отказав ему в праве конфиденциальной встречи с адвокатом", - говорится в заявлении.

В клубе подчеркнули, что своими действиями правоохранители блокировали осуществления хозяйственной деятельности клуба, нарушили требования Уголовно-процессуального кодекса Украины, препятствовали осуществлению законной адвокатской деятельности, прекратив вмешательство лишь после приезда представителей коллегии адвокатов.

"ФК "Металлист" заявляет, что в результате несанкционированных действий сотрудников следственного управления ГУМВД Украины в Харьковской области, клуб не смог в полной мере выполнить обязательства перед кредиторами, а главной целью «псевдо следственных действий» является срыв подготовки к старту нового футбольного сезона. Клуб расценивает действия правоохранителей как очередную попытку передела собственности с целью рейдерского захвата футбольного клуба в интересах третьих лиц", - отмечается в документе.

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Руководство ФК "Металлист" обратилось к Министерству внутренних дел с требованием немедленно прекратить незаконное вмешательство в финансово-хозяйственную и спортивную деятельность клуба со стороны местных правоохранителей. Кроме этого, "Металлист" просит ФФУ и руководство страны вмешаться в ситуацию и "прекратить попытки политического преследования, направленные против футбольного клуба".

"Спорт должен быть вне политики, а Украина как государство, которое выполняет обязательства перед УЕФА и ФИФА, должна обеспечить независимость спорта и пресекать попытки незаконного и политически мотивированного вмешательства правоохранителей в деятельность футбольного клуба", - говорится в официальном заявлении "Металлиста".