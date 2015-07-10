Президент ФФУ: Матч за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер" 100% состоится в Одессе
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заверил, что матч за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер" состоится в Одессе.
Об этом он сказал после встречи с главой Одесской облгосадминстрации Михаилом Саакашвили, сообщает Champion.
"Сегодня мы провели встречу с господином Саакашвили в Одессе. Очень хорошо, что у нас схожие взгляды на футбол.
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Также была проведена встреча руководства ФФУ с сотрудниками правоохранительных органов, на которой соответствующие структуры заверили, что организация безопасности вокруг матча буду на высшем уровне.
Кроме того, на матче будет присутствовать наблюдатель от УЕФА ради того, чтобы с будущего года можно было увидеть на стадионе в Одессе матчи международного значения.
"Мы понимаем насколько важно, чтобы в Одессу вернулся спорт номер один в мире. Не сомневаюсь, что нас в этом поддержат и болельщики, которые являются частью украинской футбольной семьи. Мы все вместе подарим Украине праздник футбола. И этот праздник начнется с Одессы", - сказал Павелко.