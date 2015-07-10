Универсиада: украинка завоевала золото по плаванию брассом на 50 метров

16:27, 10 июля 2015
Спорт
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Эта награда стала шестым золотом Украины на Универсиаде.

Ілюстративна фотографія: Марія Лівер / Фото УНІАН

Мария Ливер завоевала золотую награду соревнований по плаванию брассом на 50 метров на Универсиаде в Корее, сообщает Champion.

Результат украинской спортсменки - 30.73.

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Добавим, что серебро взяла Фиона Дойл из Ирландии - 31.09, бронза - у итальянки Мартины Карраро и американки Эммы Рини - 31.11.

Как известно, ранее Ливер вышла в финале 50-метровки брассом с лучшим результатом.

Добавим, что эта медаль стала шестым золотом Украины на Универсиаде.

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