Универсиада: украинка завоевала золото по плаванию брассом на 50 метров
16:27, 10 июля 2015Спорт
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Эта награда стала шестым золотом Украины на Универсиаде.
Иллюстративная фотография: Мария Ливер / Фото УНИАН
Мария Ливер завоевала золотую награду соревнований по плаванию брассом на 50 метров на Универсиаде в Корее, сообщает Champion.
Результат украинской спортсменки - 30.73.
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Добавим, что серебро взяла Фиона Дойл из Ирландии - 31.09, бронза - у итальянки Мартины Карраро и американки Эммы Рини - 31.11.
Как известно, ранее Ливер вышла в финале 50-метровки брассом с лучшим результатом.
Добавим, что эта медаль стала шестым золотом Украины на Универсиаде.
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