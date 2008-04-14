Роналду сломал руку пенсионеру прямо во время матча...
...и на большом расстоянии
|Криштиану Роналду
Харрисон сидел на третьем ряду стадиона "Риверсайд", когда мяч после удара португальского полузащитника манкунианцев пролетел над перекладиной ворот хозяев поля и полетел прямо в него. Пенсионер, пришедший на футбол вместе с сыном, рассказал, что он был в очках и инстинктивно поднял руку, чтобы мяч не попал ему в лицо. Позже Роналду точным ударом поразил ворота "Миддлсбро", а встреча завершилась боевой ничьей.
После игры рука Харрисона распухла. В больнице ему сделали снимок и поставили диагноз – перелом запястья. "Миддлсбро" поддержал пострадавшего болельщика, отправив ему в подарок футболку с автографами игроков команды. В настоящее время на руку 68-летнего болельщика наложен гипс, который будет снят через месяц.