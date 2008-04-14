Роналду сломал руку пенсионеру прямо во время матча...

68-летний пенсионер Фред Харрисон получил перелом запястья во время матча между его любимым клубом "Миддлсбро" и "Манчестер Юнайтед" (2:2), который состоялся 6 апреля. Инцидент произошел, когда Харрисон подставил руку под мяч, вылетевший с поля после удара Криштиану Роналду. Об этом стало известно только 14 апреля, пишет Лента.ру со ссылкой на Shields Gazette.

Харрисон сидел на третьем ряду стадиона "Риверсайд", когда мяч после удара португальского полузащитника манкунианцев пролетел над перекладиной ворот хозяев поля и полетел прямо в него. Пенсионер, пришедший на футбол вместе с сыном, рассказал, что он был в очках и инстинктивно поднял руку, чтобы мяч не попал ему в лицо. Позже Роналду точным ударом поразил ворота "Миддлсбро", а встреча завершилась боевой ничьей.

После игры рука Харрисона распухла. В больнице ему сделали снимок и поставили диагноз – перелом запястья. "Миддлсбро" поддержал пострадавшего болельщика, отправив ему в подарок футболку с автографами игроков команды. В настоящее время на руку 68-летнего болельщика наложен гипс, который будет снят через месяц.