Донецкий "Металлург" отказался играть в Премьер-лиге
Объединенная команда донецкого "Металлурга" и днепродзержинской "Стали" не будет принимать участие в следующем розыгрыше Премьер-лиги.
Как сообщает телеканал Футбол-1, сегодня руководство клуба направило в офис Украинской Премьер-лиги письмо, в котором сообщило об отказе выступлений в следующем розыгрыше чемпионата Украины.
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Связаться с представителями клубов пока не представляется возможным, однако факт получения подобного письма подтвердил генеральный директор Премьер-лиги Петр Иванов.
"Есть устав Премьер-лиги, в котором четко прописана процедура в случае возникновения такой ситуации. Утверждение новых участников и исключение старых принимает только общее собрание Премьер-лиги. Мы планируем провести общее собрание, о результатах которого проинформируем ФФУ и исполком".
Ожидается, что общее собрание участников Премьер-лиги состоится 14 июля.