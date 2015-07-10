Донецкий "Металлург" отказался играть в Премьер-лиге

Как сообщает телеканал Футбол-1, сегодня руководство клуба направило в офис Украинской Премьер-лиги письмо, в котором сообщило об отказе выступлений в следующем розыгрыше чемпионата Украины.

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Связаться с представителями клубов пока не представляется возможным, однако факт получения подобного письма подтвердил генеральный директор Премьер-лиги Петр Иванов.

"Есть устав Премьер-лиги, в котором четко прописана процедура в случае возникновения такой ситуации. Утверждение новых участников и исключение старых принимает только общее собрание Премьер-лиги. Мы планируем провести общее собрание, о результатах которого проинформируем ФФУ и исполком".

Ожидается, что общее собрание участников Премьер-лиги состоится 14 июля.