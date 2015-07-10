Эдуардо да Силва возвращается в Шахтер
По сообщениям бразильской прессы, 32-летний бразильский хорват Эдуардо да Силва снова присоединится к Шахтеру.
Уход Эдуардо да Силвы из Фламенго очень близок к своему свершению. После почти года выступлений за бразильский клуб, футболист попросил разорвать соглашение с клубом и вернуться в Шахтер, сообщает football.ua по информации Globo.
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Эдуардо и донецкий клуб уже пришли к соглашению, игроку осталось только получить согласие Фламенго. Прокомментировал ситуацию и сам футболист.
"При всем уважении к Фламенго, я получил большое предложение. Я уже знаю Украину, я уже приспособился к ней. Я должен думать о своем будущем".
Из 49 матчей за Фламенго, Эдуардо выходил на замену в 23 встречах и стал играть еще меньше с приходом в команду Паоло Герреро.
Напомним, экс-игрок сборной Хорватии провел в Шахтере четыре сезона и забил 36 мячей в 113-ти матчах.