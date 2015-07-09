Сборная Украины по футболу U-19 проиграла Франции со счетом 1:3 (фото)

Украинская сборная по футболу U-19 во втором матче группового этапа финальной части молодежного Чемпионата Европы 2015 проиграла команде Франции со счетом 1:3.

На 31 минуте открыл счет Сехроу Гуирасси. Далее, нападающий сборной Украины Александр Зубков на 55 минуте сравнял счет. Однако, на 62 нападающий Моуса Дембеле вывел сборную Франции снова вперед. Финальную точку в матче поставил в добавленное время автогол защитника Павла Лукьянчука.

Всего за матч команды нанесли друг другу по 12 ударов в сторону ворот. Из них в створ ворот украинцы попали 3 раза, французы - 4.

Подопечные Александра Головко подали 6 угловых, и попали в 1 офсайд, против 5 угловых и 1 офсайда у молодежной сборной Франции.

Главный арбитр матча, Андресс Треиманис из Латвии, показал игрокам сборной Франции 3 желтых карточки, и ни одной желтой - украинцам.

Таким образом, по итогам двух игр, сборная Украины находится на последнем месте группы А, не имея ни одного очка. Первую строчку занимают французы с 6 очками, далее идут греки (3 очка) и австрийцы (0 очков).

В последнем матче группового этапа финальной части Евро-2015 украинская сборная встретится с командой Австрии.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская сборная по футболу U-19 в стартовой встрече финальной части молодежного Чемпионата Европы 2015 програла хозяевам турнира, команде Греции со счетом 2:0.