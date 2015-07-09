Сборная Украины по футболу U-19 проиграла Франции со счетом 1:3 (фото)

23:46, 09 июля 2015
Спорт
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Украинская сборная по футболу U-19 на Чемпионате Европы проиграла второй матч подряд, на этот раз - команде Франции со счетом 1:3.

uefa.com

Украинская сборная по футболу U-19 во втором матче группового этапа финальной части молодежного Чемпионата Европы 2015 проиграла команде Франции со счетом 1:3.

uefa.com

На 31 минуте открыл счет Сехроу Гуирасси. Далее, нападающий сборной Украины Александр Зубков на 55 минуте сравнял счет. Однако, на 62 нападающий Моуса Дембеле вывел сборную Франции снова вперед. Финальную точку в матче поставил в добавленное время автогол защитника Павла Лукьянчука.

uefa.com

Всего за матч команды нанесли друг другу по 12 ударов в сторону ворот. Из них в створ ворот украинцы попали 3 раза, французы - 4.

uefa.com

Подопечные Александра Головко подали 6 угловых, и попали в 1 офсайд, против 5 угловых и 1 офсайда у молодежной сборной Франции.

uefa.com

Главный арбитр матча, Андресс Треиманис из Латвии, показал игрокам сборной Франции 3 желтых карточки, и ни одной желтой - украинцам.

uefa.com

Таким образом, по итогам двух игр, сборная Украины находится на последнем месте группы А, не имея ни одного очка. Первую строчку занимают французы с 6 очками, далее идут греки (3 очка) и австрийцы (0 очков).

uefa.com

В последнем матче группового этапа финальной части Евро-2015 украинская сборная встретится с командой Австрии.

uefa.com
uefa.com
uefa.com

Ранее УНИАН сообщал, что украинская сборная по футболу U-19 в стартовой встрече финальной части молодежного Чемпионата Европы 2015 програла хозяевам турнира, команде Греции со счетом 2:0.

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