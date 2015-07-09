В финале Уимблдона сойдутся Уильямс и Мугуруза

Встреча Серены Уильямс и Мари Шараповой завершилась со счетом 2:6, 4:6 в пользу американки, передает Би-би-си.

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Теперь в финале турнира Серена Уильямc встретится с 20-й ракеткой мира испанкой Гарбине Мугурусой, победившей сегодня Агнешку Радванску из Польши.

21-летняя спортсменка, которая родилась в Каракасе, впервые в своей карьере вышла в финал турнира "Большого шлема". Ранее ее лучшим результатом были четвертьфиналы "Ролан Гаррос" прошлого и нынешнего сезонов.

"Сегодня в женском теннисе родилась новая звезда", - заявила после матча комментатор, двукратная чемпионка US Open Трэйси Остин.

В матче против более опытной Агнешки Радванской, которая играла в финале Уимблдона-2012, Гарбине Мугурузе удалось выиграть первый сет со счетом 6:2, после чего польская теннисистка взяла вторую партию - 6:3. Однако в решающем сете преимущество вновь было на стороне представительницы Испании, которой удалось взять подачу соперницы и довести матч до победы - 6:3.