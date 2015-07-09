Кличко: Шумихи вокруг моего боя с Фьюри будет не меньше, чем вокруг поединка с Хэем

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко в интервью ESPN поделился своими ожиданиями от боя с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 24 октября в Дюссельдорфе, пишет Boxing News.

“Эта ситуация сильно похожа на мой бой с Хэем. У Фьюри большой рот, которым он известен больше, чем своими боями. У меня есть опыт боев с британскими болтунами, дрался я и с парнем, который был выше меня — Мариушем Вахом. Так что в этом плане опыт тоже есть. Были у меня и небитые соперники, но не таких габаритов и не меняющие стили с правши на левшу, как делает Фьюри. Он очень комфортно меняет стойки", - говорит Кличко.

Он считает, что "шумихи" вокруг этого боя будет как минимум не меньше, чем вокруг поединка с Хэем.

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"Но Хэй был бойцом первого тяжелого веса. А Фьюри большой, высокий, настоящий супертяж, с большим ртом, и никем не битый. Это настоящая угроза для чемпиона, и многие хотят посмотреть, как чемпион с ней справится", - заявил Кличко.

"Фьюри молод и немного сумасшедший, но он выйдет драться. А так, кто знает, чего от него ждать? Пресс-конференции с ним точно не будут скучными. Но я уже сталкивался с подобным", - резюмировал боксер.