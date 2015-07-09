Определились команды, с которыми сборная Украины по футболу не сыграет в отборе на ЧМ-2018

Как пишет iSport.ua, вместе с украинской командой в одной корзине оказались сборные Шотландии, Польши, Венгрии, Швеции, Албании, Северной Ирландии, Сербии и Греции. В каждой из подгрупп, жеребьевка которых состоится 25 июля в Санкт-Петербурге, сыграют сборные из разных корзин, а значит ни с какими из вышеуказанных команд сборная Украины не сыграет в отборе.

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Отборочные матчи стартуют 4 сентября 2016 года. В финальную часть попадают победители подгрупп, тогда как 8 лучших сборных среди тех, кто занял вторые места, будут бороться за попадание на ЧМ-2018 в стыковых матчах.

Состав всех шести корзин:

Первая корзина: Германия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Англия, Уэльс, Испания, Хорватия.

Вторая корзина: Словакия, Австрия, Италия, Швейцария, Чехия, Франция, Исландия, Дания, Босния и Герцеговина.

Третья корзина: Украина, Шотландия, Польша, Венгрия, Швеция, Албания, Северная Ирландия, Сербия, Греция.

Четвертая корзина: Турция, Словения, Израиль, Ирландия, Норвегия, Болгария, Фарерские острова, Черногория, Эстония.

Пятая корзина: Кипр, Латвия, Армения, Финляндия, Беларусь, Македония, Азербайджан, Литва, Молдова.

Шестая корзина: Казахстан, Люксембург, Лихтенштейн, Грузия, Мальта, Сан-Марино, Андорра.