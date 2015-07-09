Универсиада: украинка вышла в финал соревнований по плаванию брассом на 50 метров
17:21, 09 июля 2015Спорт
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Украинка выиграла свой полуфинальный заплыв, показав 30.69 с.
Иллюстративная фотография: Мария Ливер / Фото УНИАН
Мария Ливер с лучшим временем вышла в финал соревнований по плаванию брассом на 50 метров на Универсиаде в Корее, сообщает Champion.
Украинка выиграла свой полуфинальный заплыв, показав 30.69 с.
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Финал состоится в пятницу, 10 июля.
В то же время, Богдан Плавин не пробился в финал на 50-метровке вольным стилем, став в полуфинале 14-м.
А Дарья Степанюк будет запасной перед финальным заплывом на 50 м вольным стилем.
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