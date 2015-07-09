Украинские волейболистки прошли в финал Универсиады
15:12, 09 июля 2015Спорт
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В полуфинальном поединке украинки со счетом 3:1 одолели Бразилию.
Женская сборная в финале встретится с победителем пары Япония-Россия / gwangju2015.com
Женская сборная Украины по волейболу пробилась в финал Универсиады, проходящей в Корее, сообщает Champion.
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В полуфинальном поединке украинки со счетом 3:1 одолели Бразилию.
Напомним, в финале сборная Украины сыграет с победителем пары Япония - Россия.
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