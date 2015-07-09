Украинские волейболистки прошли в финал Универсиады

15:12, 09 июля 2015
Спорт
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В полуфинальном поединке украинки со счетом 3:1 одолели Бразилию.

Жіноча збірна у фіналі зустрінеться з переможцем пари Японія-Росія / gwangju2015.com

Женская сборная Украины по волейболу пробилась в финал Универсиады, проходящей в Корее, сообщает Champion.

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В полуфинальном поединке украинки со счетом 3:1 одолели Бразилию.

Напомним, в финале сборная Украины сыграет с победителем пары Япония - Россия.

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