Пловец Фролов принес Украине серебро на Всемирной Универсиаде
15:03, 09 июля 2015Спорт
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Украинский спортсмен завоевал уже вторую награду.
Фролов принес Украине серебро / facebook.com/olympicua
Украинский пловец Сергей Фролов финишировал вторым в финальном заплыве на 1500 метров вольным стилем на Всемирной Универсиаде.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.
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«Серебряное» время украинского спортсмена – 15,02:81.
Напомним, Фролов получил первую награду для Украины на корейской Всемирной летней Универсиаде 2015 года. Украинец победил в плавании на 800-метровке вольным стилем и завоевал золото.
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