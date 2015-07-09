Пловец Фролов принес Украине серебро на Всемирной Универсиаде

Украинский пловец Сергей Фролов финишировал вторым в финальном заплыве на 1500 метров вольным стилем на Всемирной Универсиаде.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины на своей странице в Facebook.

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«Серебряное» время украинского спортсмена – 15,02:81.

Напомним, Фролов получил первую награду для Украины на корейской Всемирной летней Универсиаде 2015 года. Украинец победил в плавании на 800-метровке вольным стилем и завоевал золото.