Бывший член исполкома ФИФА Блейзер пожизненно отстранен от футбола

Такое решение принял комитет по этике ФИФА, передает Би-би-си. В заявлении организации утверждается, что Чак Блейзер неоднократно допускал различные нарушения, будучи генсеком КОНКАКАФ.

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Ранее Чак Блейзер признался, что он и его коллеги брали взятки за избрание ЮАР страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2010 года. Такое заявление американец сделал после того, как правоохранительные органы открыли уголовное дело против чиновников ФИФА.

Дисквалификация вступает в силу с 9 июля 2015 года. В мае задержанный бывший функционер был временно отстранен от футбольной деятельности на время расследования.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в мае, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации по подозрению в коррупции. Американская прокуратура выдвинула обвинения в адрес 14 чиновников ФИФА в вымогательстве, взятках и отмывании денег. В числе обвиняемых был и Чак Блейзер.

Министерство юстиции США обвиняет их в получении взяток и откатов на общую сумму более $150 млн за последние 24 года.

Чака Блейзера называют ключевой фигурой расследования по так называемому "делу против ФИФА". Бывший глава КОНКАКАФ был одним из влиятельнейших членов исполкома ФИФА.

Дело находится в американской юрисдикции, поскольку основная часть претензий прокуратуры США и ФБР относится к деятельности функционеров КОНКАКАФ, штаб-квартира которой находится в Майами. В группе обвиняемых, наряду с Чаком Блейзером, еще несколько граждан США - Эухенио Фегередо, Дэрил Уорнер и Аарон Дэвидсон.

Все обвиняемые, по данным ФБР, использовали для своих незаконных операций американскую финансовую систему. Прокуратура официально выступила с претензиями к компаниям, зарегистрированным в США. Часть серьезных подозрений, судя по всему, относятся к подготовке юбилейного Кубка Америки, который в 2016 году должны принять США.