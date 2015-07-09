Мужская сборная Украины по волейболу стала первым полуфиналистом Универсиады в Корее, сообщает Champion.

В четвертьфинале украинцы со счетом 3:2 одержали волевую победу над командой Ирана.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июля, мужская сборная Украины по спортивной ходьбе на 20 км стала победителем Универсиады, которая проходит в Южной Корее.

Золото украинской команде принесли Игорь Главан, Назар Коваленко и Иван Банзерук.