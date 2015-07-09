Мужская сборная Украины по волейболу стала первым полуфиналистом Универсиады
12:36, 09 июля 2015Спорт
367
В четвертьфинале украинцы со счетом 3:2 одержали волевую победу над командой Ирана.
Мужская сборная по волейболу попала в полуфинал / gwangju2015.com
Мужская сборная Украины по волейболу стала первым полуфиналистом Универсиады в Корее, сообщает Champion.
В четвертьфинале украинцы со счетом 3:2 одержали волевую победу над командой Ирана.
Читайте такжеЖенская сборная Украины вышла в полуфинал волейбольного турнира Универсиады
Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июля, мужская сборная Украины по спортивной ходьбе на 20 км стала победителем Универсиады, которая проходит в Южной Корее.
Золото украинской команде принесли Игорь Главан, Назар Коваленко и Иван Банзерук.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter