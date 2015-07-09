Сборная Украины обогнала Россию в рейтинге ФИФА
12:29, 09 июля 2015Спорт
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Сборная России опустилась на две строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), заняв 28 место.
REUTERS
Теперь в ежемесячном рейтинге Россия уступает сборной Украине, находящейся на 27 месте, сообщает Русская служба ВВС.
Самое заметное изменение в рейтинге произошло в первой десятке: сборная Аргентина, дошедшая до финала Кубка Америки, поднялась с третьей и первую строчку. Второе место заняла команда Германии, уступив лидерство. Бельгия переместилась на третье место.
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Значительные изменения принесла сборной Чили победа в Кубке Америки: команда заняла 11 строчку, поднявшись на восемь позиций.
Рейтинг ФИФА начал рассчитываться в 1993 году.
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