Сборная Украины обогнала Россию в рейтинге ФИФА

Теперь в ежемесячном рейтинге Россия уступает сборной Украине, находящейся на 27 месте, сообщает Русская служба ВВС.

Самое заметное изменение в рейтинге произошло в первой десятке: сборная Аргентина, дошедшая до финала Кубка Америки, поднялась с третьей и первую строчку. Второе место заняла команда Германии, уступив лидерство. Бельгия переместилась на третье место.

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Значительные изменения принесла сборной Чили победа в Кубке Америки: команда заняла 11 строчку, поднявшись на восемь позиций.

Рейтинг ФИФА начал рассчитываться в 1993 году.