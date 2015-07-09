Украина вложила почти миллиард гривень в Евробаскет-2015

Но Украина потратила на его подготовку почти миллиард гривен.

Спустя год Петр Порошенко подписал указ об отмене мероприятий по подготовке и проведению в стране финальной части баскетбольного Евро-2015, передает "Сегодня".

Строительство арены на Столичном шоссе сейчас заморожено, точно так, как и возведение комплексов во Львове, Днепропетровске и Одессе.

"На подготовительные работы было потрачено 500 млн гривен - во Львове дошли до третьего уровня, в Днепропетровске - до второго, в Одессе нужно было укреплять нестабильный грунт", - сообщил источник в фирме UBI, которая занималась строительством арен.

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Строительство "Арены Киев" на Голосеевском проспекте продолжается, но медленными темпами.

"Сейчас строительство приостановили, привлекаем инвестиции извне, ищем партнеров, - рассказала директор по маркетингу DeVision Екатерина Старунская. - Но мы все равно по чуть-чуть продолжаем ее возводить. На данный момент мы вложили в комплекс более $14 млн, которые в будущем хотелось бы вернуть, поэтому мы будем ее достраивать. Планируем сдать объект в 2017 или 2018 году".

Вместо Украины проведение Евробаскета-2015 отдали четырем странам: Франции, Германии, Хорватии и Латвии. А Украина подала заявку на одну группу Евробаскета-2017. Так же сделала Словения и, по слухам, еще пять стран.