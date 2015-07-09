Мужская сборная Украины выиграла золото в спортивной ходьбе на Универсиаде

Золото украинской команде принесли Игорь Главан, Назар Коваленко и Иван Банзерук.

Об этом сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины.

После победы Назар Коваленко прокомментировал успех команды.

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"Шли хорошо, даже несмотря на то, что очень парило, влажность воздуха была стопроцентной, а трасса - 500 метров вверх и столько же вниз. Судьи были весьма придирчивыми к нам, но мы думали только о выигрыше команды. С Игорем Главаном и Иваном Банзеруком помогали друг другу, сработали как единое целое. Хотели победить и сделали это", - рассказал украинец.

Стоит отметить, что эта награда - пятое золото для украинской команды.

Сейчас Украина с 20 наградами занимает восьмое загальнокомадне место.