Мужская сборная Украины выиграла золото в спортивной ходьбе на Универсиаде
Мужская сборная Украины по спортивной ходьбе на 20 км стала победителем Универсиады, которая проходит в Южной Корее.
Золото украинской команде принесли Игорь Главан, Назар Коваленко и Иван Банзерук.
Об этом сообщает сайт Федерации легкой атлетики Украины.
После победы Назар Коваленко прокомментировал успех команды.
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"Шли хорошо, даже несмотря на то, что очень парило, влажность воздуха была стопроцентной, а трасса - 500 метров вверх и столько же вниз. Судьи были весьма придирчивыми к нам, но мы думали только о выигрыше команды. С Игорем Главаном и Иваном Банзеруком помогали друг другу, сработали как единое целое. Хотели победить и сделали это", - рассказал украинец.
Стоит отметить, что эта награда - пятое золото для украинской команды.
Сейчас Украина с 20 наградами занимает восьмое загальнокомадне место.