Женская сборная Украины вышла в полуфинал волейбольного турнира Универсиады

В четвертьфинале украинки оказались сильнее команды Таиланда.

Женская сборная Украины по волейболу вышла в полуфинал на Всемирной летней Универсиаде 2015 года, сообщает Champion. В четвертьфинале украинки оказались сильнее команды Таиланда. Читайте такжеУниверсиада: украинские спортсмены завоевали 4 серебряные медали в гребле Теперь украинок ждет противостояние с Бразилией, победитель которого получит шанс завоевать золотые медали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter