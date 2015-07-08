Женская сборная Украины вышла в полуфинал волейбольного турнира Универсиады
19:38, 08 июля 2015Спорт
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В четвертьфинале украинки оказались сильнее команды Таиланда.
Украинки победили команду из Таиланда / gwangju2015.com
Женская сборная Украины по волейболу вышла в полуфинал на Всемирной летней Универсиаде 2015 года, сообщает Champion.
В четвертьфинале украинки оказались сильнее команды Таиланда.
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Теперь украинок ждет противостояние с Бразилией, победитель которого получит шанс завоевать золотые медали.
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