Женская сборная Украины вышла в полуфинал волейбольного турнира Универсиады

19:38, 08 июля 2015
Спорт
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В четвертьфинале украинки оказались сильнее команды Таиланда.

Українки перемогли команду з Таїланду / gwangju2015.com

Женская сборная Украины по волейболу вышла в полуфинал на Всемирной летней Универсиаде 2015 года, сообщает Champion.

В четвертьфинале украинки оказались сильнее команды Таиланда.

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Теперь украинок ждет противостояние с Бразилией, победитель которого получит шанс завоевать золотые медали.

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