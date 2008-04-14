Украинцы выиграли 7 медалей на чемпионате мира по плаванию

Украинские пловцы завоевали 7 наград на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходил в Манчестере (Великобритания).

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, чемпионат завершился вчера, 13 апреля.

Так, Игорь БОРИСИК завоевал «золотую медаль» на 100-метровке брасом и «серебряную» - на дистанции 200 метров.

Олег ЛИСОГОР завоевал «бронзовую» награду на 100-метровке брасом и «золотую» - на дистанции 50 метров.

Единственная женщина в украинской сборной на этих соревнованиях Екатерина ЗУБКОВА завоевала «серебро» на 100-метровке на спине и «бронзу» - на дистанции 50 метров в этой же дисциплине.

Сергей БРЕУС в последний день соревнований завоевал «серебро» на дистанции 50 метров баттерфляй.

Президент Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА поздравил спортсменов с наградами и пожелал дальнейших успешных стартов.